В мире

В Москве выразили беспокойство в связи с ростом расходов США в рамках НАТО

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Москва обеспокоена увеличением военного бюджета администрации президента США Дональда Трампа в рамках НАТО на 40% в 2018 году, заявил постпред России при НАТО Александр Грушко.

"Что нас сегодня тревожит, так это то, что администрация Трампа на следующий год запросила $4,8 млрд для так называемой инициативы успокоения союзников. В нынешнем году такое финансирование составляло $3,7 млрд. Это означает 40% увеличение и это означает, что США могут дополнительно разместить американские силы в Европе, скажем, ещё одну бригаду, о чем все время говорят в Пентагоне", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК), комментируя итоги саммита НАТО.

При этом Грушко не увидел пользы в присоединении альянса к коалиции против ИГ. "С точки зрения добавленной стоимости этот шаг мало что дает, поскольку все страны альянса являются участниками названной коалиции", - сказал он.

Теги: США, НАТО, Александр Грушко
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Генсек НАТО объявил о присоединении альянса к коалиции против ИГГенсек НАТО объявил о присоединении альянса к коалиции против ИГ
При этом организация по-прежнему не будет принимать участия в боевых действияхПодробнее
Украинский министр опроверг планы закрыть железнодорожное сообщение с РФУкраинский министр опроверг планы закрыть железнодорожное сообщение с РФ
По его словам, сейчас прекращение пассажирских перевозок на автобусах и в поездах не рассматриваетсяПодробнее
Джон Керри посоветовал будущим политикам учить русский языкДжон Керри посоветовал будущим политикам учить русский язык
По мнению бывшего госсекретаря, это хороший способ влиять на правительствоПодробнее
Кандидат в конгресс США избил журналистаКандидат в конгресс США избил журналиста
Перед этим журналист настаивал на комментарии и отказался выключить диктофонПодробнее
На Украине попробуют прекратить железнодорожное сообщение с Россией летомНа Украине попробуют прекратить железнодорожное сообщение с Россией летом
Сейчас между странами нет грузового сообщения по железной дорогеПодробнее
На севере Манчестера арестован шестой подозреваемый в подготовке терактаНа севере Манчестера арестован шестой подозреваемый в подготовке теракта
Арест произошел в ходе специальной операции в многоквартирном домеПодробнее
Стала известна причина крушения модуля "Скиапарелли" при посадке на МарсСтала известна причина крушения модуля "Скиапарелли" при посадке на Марс
ЕКА выяснило, что спускаемый аппарат разбился из-за ошибок в программах обеспечения навигации и системы управления в бортовом компьютереПодробнее
NBC узнал о связи исполнителя теракта в Манчестере с "Аль-Каидой"NBC узнал о связи исполнителя теракта в Манчестере с "Аль-Каидой"
Перед терактом 22-летний Салман Абеди побывал на родине своей семьи в ЛивииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 мая6 фото
24 мая
Фотохроника 24 мая
Цветочное шоу в Челси9 фото
24 мая
Цветочное шоу в Челси
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня

Да дураки

Владимир Путин о причинах обысков у Кирилла Серебренникова и в "Гоголь-центре"

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреГенсек НАТО объявил о присоединении альянса к коалиции против ИГВ РоссииЭкс-главу "Седьмой студии" Итина отправили под домашний арестВ РоссииПо обращению Поклонской начата проверка кинокомпании режиссера УчителяМоскваГотовивших теракты на транспорте членов ИГ задержали в Москве
В Москве выразили беспокойство в связи с ростом расходов США в рамках НАТО
Мэр Кишинева задержан по обвинению в коррупции
Лидеры НАТО договорились о принципах взаимоотношений с Россией
Генсек НАТО объявил о присоединении альянса к коалиции против ИГ
Коллеги выступили в защиту экс-главы "Седьмой студии" Итина
Трамп призвал НАТО сосредоточиться на угрозах из России
Орлов объяснил свои слова о банкротстве "Матч ТВ" подтасовкой звука
Проверку киностудии Учителя по запросу Поклонской назвали необходимой формальностью
Правительство внесло в Госдуму законопроект об инновационных научно-технологических центрах
Режиссер Учитель призвал Госдуму повлиять на Поклонскую
Суд в США оставил в силе приостановку иммиграционного указа Трампа
Госкомпании будут платить дивиденды из прибыли по МСФО
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи