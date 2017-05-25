В Москве выразили беспокойство в связи с ростом расходов США в рамках НАТО

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Москва обеспокоена увеличением военного бюджета администрации президента США Дональда Трампа в рамках НАТО на 40% в 2018 году, заявил постпред России при НАТО Александр Грушко.

"Что нас сегодня тревожит, так это то, что администрация Трампа на следующий год запросила $4,8 млрд для так называемой инициативы успокоения союзников. В нынешнем году такое финансирование составляло $3,7 млрд. Это означает 40% увеличение и это означает, что США могут дополнительно разместить американские силы в Европе, скажем, ещё одну бригаду, о чем все время говорят в Пентагоне", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК), комментируя итоги саммита НАТО.

При этом Грушко не увидел пользы в присоединении альянса к коалиции против ИГ. "С точки зрения добавленной стоимости этот шаг мало что дает, поскольку все страны альянса являются участниками названной коалиции", - сказал он.