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ФБР начало расследование попытки кибератаки на Trump Organization

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Федеральное бюро расследований (ФБР) расследует попытку кибератаки на Trump Organization, сообщает в пятницу телеканал ABC.

По его данным, ФБР созвало на срочное совещание сыновей президента США Дональда Трампа - Дональда-младшего и Эрика, которые получили в управление бизнес после того, как их отец вступил в должность президента США.

Оба брата встретились с агентами ФБР по кибербезопасности и представителями ЦРУ в штаб-квартире бюро в Нью-Йорке 8 мая. Встреча состоялась за день до отставки занимавшего тогда пост директора ФБР Джеймса Коми.

Однако Эрик Трамп не подтвердил, но и не опроверг телеканалу факт проведения встречи с агентами ФБР и сообщил, что Trump Organization не подвергалась кибератаке.

"Нас никто не атаковал. Это сумасшествие. Нас не взломали, я могу вам сказать это", - отметил он.

Теги: ФБР, Trump Organization, США
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