СМИ обвинили зятя Трампа в попытках создания канала связи для контактов с РФ

Американская газета утверждает, что зять Трампа якобы обсуждал эту тему с российским послом

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, знакомых с материалами разведки утверждает, что старший советник и зять президента США Джаред Кушнер и посол РФ в США Сергей Кисляк якобы обсуждали возможность создания секретного и безопасного канала связи между переходной командой Дональда Трампа и Кремлем.

В материале издания утверждается, что якобы перехваты российской дипломатической переписки, которую изучили американские чиновники, свидетельствую, что "Кисляк докладывал своему руководству в Москву, что Кушнер сделал данное предложение в ходе встречи 1 или 2 декабря в Башне Трампа".

Газета, ссылаясь на данные источников, утверждает, что якобы Кисляк сообщил, что Кушнер "предложил задействовать используемые российской дипломатической миссии средства с целью скрыть их контакты накануне инаугурации от мониторинга".

Издание пишет, что на встрече также присутствовал экс-советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн.

В материале газеты утверждается, что якобы "Кисляк был ошеломлен предложением предоставить американцу доступ к российским системам коммуникации в посольстве или консульстве - предложение, которое создало бы для Москвы, равно как и для команды Трампа риски безопасности".

Белый дом, адвокат Флинна и посольство РФ в Вашингтоне не ответили на просьбу газеты The Washington Post прокомментировать данную информацию.