Пентагон обвинил летчиков КНР в непрофессионализме при сопровождении самолета США

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В оборонном ведомстве США в пятницу назвали непрофессиональными действия китайских военных летчиков, сопровождавших ранее на этой неделе американский патрульный самолет P-3 над Южно-Китайским морем.

"Летчики (США - ИФ) сочли, что перехват бы совершен непрофессионально и небезопасно", - приводят западные СМИ сова представителя пентагона Гэри Росса.

"Мы продолжаем изучать данные по этому инциденту и сообщим о нашей обеспокоенности китайской стороне по соответствующим каналам", - добавил он.

По словам Росса, инцидент произошел в среду. Самолет США находился в международном воздушном пространстве. Для его сопровождения были подняты в воздух два китайских многоцелевых истребителей J-10.