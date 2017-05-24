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Американские самолеты провели разведку позиций России в трех морях

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Военные самолеты США в среду провели очередные разведывательные полеты вблизи границ России на Балтийском и Черном морях, а также вблизи российской военно-морской базы в Сирии, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих полеты военной авиации.

Так, согласно их информации, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4139 и позывным AMPLY74, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение нескольких часов вел радиотехническую разведку у морских границ Калининградской области.

Тем временем патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168855, вылетевший с авиабазы Суда-бей на греческом острове Крит, осуществлял разведку вблизи южного побережья Крыма к юго-западу от Севастополя.

Еще один патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168852, также вылетевший с Крита, совершал разведывательный полет у российской военно-морской базы в сирийском порту Тартусе.

В среду к Калининградской области со стороны Балтики подлетал и разведывательный самолет ВВС Швеции Gulfstream 4. Он традиционно осуществлял разведывательный полет вдоль побережья Калининградской области по вытянутому эллипсу, находясь на высоте приблизительно 13 тыс. метров над международными водами Балтики.

Кроме того, натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией AWACS наблюдал в течение дня за Калининградской областью, выполняя полет к югу от ее границ в воздушном пространстве Польши.

За последний год резко возросла интенсивность полетов американских разведывательных самолетов у российских границ, в частности, на Балтике, а также около побережья Крыма, российских баз в Сирии и районах дислокации боевых кораблей ВМФ России в восточном Средиземноморье. Практически ежедневно фиксируются до двух-трех и более таких полетов.

Теги: Россия, США, Сирия, Балтийское море, Черное море, Средиземное море
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