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Космодром Байконур начали готовить к запуску "Союза"

Ракета выведет на орбиту российский спутник "Канопус-В-ИК" и еще несколько аппаратов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Специалисты космических предприятий России ведут работы на космодроме Байконур по подготовке к кластерному запуску ракеты "Союз-2-1А/Фрегат-М" с российским космическим аппаратом "Канопус-В-ИК" и кластером из малых космических аппаратов. Одновременно иностранные специалисты занимаются предстартовой подготовкой космических аппаратов, которые выступают в качестве попутной нагрузки при этом пуске.

Пуск ракеты космического назначения "Союз-2-1А" с разгонным блоком "Фрегат-М" и кластером из космических аппаратов намечен на 09:36 мск. 14 июля.

Ракета с разгонным блоком должна вывести на орбиту спутники "Канопус-В-ИК", "Звезда", четыре аппарата компании SatByul Co. LTD, два Corvus-BC, AISSat-3, Lemur+, Tyvark, "Маяк", "МКА-Н", Flock 2k, UTE-SWSU.

Российский космический спутник "Канопус-В-ИК" предназначен для наблюдения и съемки лесных пожаров, а также для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, поиска выбросов загрязняющих веществ, мониторинга сельскохозяйственной деятельности и поиска природных ресурсов.

Теги: Россия, Казахстан, Байконур
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