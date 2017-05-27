Два землетрясения произошли на границе Киргизии с Таджикистаном

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - На границе Киргизии с Таджикистаном в ночь на 27 мая произошли два землетрясения силой до 5 баллов, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе киргизского Министерства чрезвычайных ситуаций.

"По данным Института сейсмологии Национальной академии наук Киргизии, первое землетрясение силой 5 баллов (12 балльная шкала MSK-64) зафиксировали в 01:09 (22:09 мск) в Чон-Алайском районе Ошской области (юг Киргизии) на границе с Таджикистаном", - рассказал собеседник агентства.

Эпицентр землетрясения находился на территории Таджикистана, в 20 км от села Кара-Тейит Ошской области.

"Второе землетрясение произошло уже в 07:53 (04:53 мск). Сейсмостанция зарегистрировала землетрясение с силой в эпицентре 3,5 баллов (12 балльной шкале MSK-64)", - добавил собеседник.

По его словам, очаг землетрясения опять располагался на границе Киргизии и Таджикистана 22 км к юго-востоку от села Ачык-Суу Ошской области. Интенсивность землетрясения в населенных пунктах Киргизии составила около 3-х баллов. По предварительным данным МЧС Киргизии, жертв и пострадавших нет.