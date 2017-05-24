Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано на Алтае

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,5 зафиксирован в среду в 277 км к юго-востоку от Горно-Алтайска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 03:52 мск в среду землетрясения имел координаты 49.92 градуса северной широты и 88.32 градуса восточной долготы. Интенсивность сотрясений в эпицентре - 4,1 балла по шкале MSK-64.

Землетрясение зарегистрировано в границах очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе более десяти лет и связанной, как считают представители Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, с процессами горообразования в регионе.