Участники сессии Парламентской ассамблеи НАТО заявили о поддержке территориальной целостности Грузии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Члены делегаций, принимающих участие в проходящей в столице Грузии Тбилиси весенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО, в субботу посетили грузинское село Одзиси, расположенное на границе с Южной Осетией.

Как сообщили журналистам в пресс-службе парламента Грузии, представители ПА НАТО "на месте ознакомились с ситуацией на административной границе".

В пресс-службе отметили, что члены делегации в очередной раз заявили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Как заявила журналистам после посещения села Одзиси депутат парламента Португалии Жулио Миранда Кале, в НАТО надеются, что будут найдены пути мирного урегулирования конфликта.

Проходящая в Тбилиси весенняя сессия ПА НАТО завершится 29 мая. Как сообщили журналистам в парламенте Грузии, участие в сессии принимают до 600 представителей стран членов НАТО и партнеров. Ожидается, что по завершению пленарного заседания члены ПА НАТО примут декларацию о поддержке евроатлантической интеграции Грузии.