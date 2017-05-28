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Washington Post узнала о новом отношении Трампа к своей администрации

Предположительно, президент США всерьез будет противостоять расследованию его связей с Россией

Washington Post узнала о новом отношении Трампа к своей администрации
Дональд Трамп (слева) с женой перед посадкой в самолет на военной базе в Сицилии
Фото: Reuters

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп собирается "перетрясти" штат высокопоставленных сотрудников своей администрации на фоне ситуации с расследованием дела о вмешательстве России в выборы 2016 года, сообщила в воскресенье The Washington Post со ссылкой на источники.

Кроме того, Трамп планирует нанять юристов со стороны, которые могли бы проверять его сообщения в твиттере и просчитать правовые последствия расследования вмешательства России в ход выборов.

Встречи по поводу этих решений состоятся на будущей неделе после возвращения президента из международного турне, включающего визит в Саудовскую Аравию. встречу с папой Римским и саммит G7.

По словам источника, Трамп много думает о расследовании его связей с Россией. Для этого в министерство юстиции наняли бывшего директора ФБР Роберта Мюллера, чтобы тот оценил ход расследования.

Сейчас американские спецслужбы расследуют предполагаемое вмешательство России в ход президентских выборов прошлого года, по итогам которых Трамп опередил Хиллари Клинтон. Также прорабатываются версии о связях чиновников из команды Трампа с российскими властями.

Теги: США, Дональд Трамп
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