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СМИ узнали о рассмотрении Трампом возможности изменений в администрации

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп активно обсуждает возможность крупных изменений в Белом доме, сообщили газете The Wall Street Journal несколько представителей американской администрации.

По данным издания, кроме крупной перетряски высшего персонала в администрации, в частности, планируется привлечь к работе адвокатов, чтобы они помогли оказать содействие в нахождении решения по "расследованию связей с Россией".

Газета отмечает в субботу, что вопрос об грядущих изменениях будет поднят уже на следующей неделе, однако пока Белый дом ничего не анонсирует. "Нам нечего объявить", - цитирует газета слова представителя американской администрации Шона Спайсера, сказанные накануне.

Теги: США, Дональд Трамп
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