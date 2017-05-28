Жителям города Алеппо и провинции Латакия передали почти пять тонн грузов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Центр по примирению враждующих сторон в Сирии накануне провел шесть гуманитарных акций, местным жителям выдано почти 5 т грузов, сообщает в воскресенье Минобороны России.

"В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведено шесть гуманитарных акций", - сказано в сообщении на сайте военного ведомства.

Пять акций проведено в городе Алеппо, местному населению доставлено 3 т продуктов питания, в провинцию Латакия доставлено 1,8 т продовольственных наборов. Общий вес гуманитарного груза - 4,8 т, сказано в сообщении. Гуманитарная помощь оказана 1 524 чел.

"В ходе гуманитарных акций за сутки российскими военными медиками оказана медицинская помощь 330 человек", - отметили в ведомстве.

В общей сложности на территории проведено 1 275 гуманитарных акций, сообщает Минобороны.