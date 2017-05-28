Меркель усомнилась в возможности полагаться на США и Трампа

Как отмечают британские СМИ, канцлер Германии была разочарована позицией Вашингтона по Парижскому соглашению по климату и призвала европейцев самим решать свою судьбу

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ и Европа должны полагаться в будущем на себя, а не на другие страны. Как сообщает The Guardian, выступая в Баварии на предвыборной встрече, он предупредила, что ЕС должен взять свою судьбу в свои руки.

Издание подчеркивает, что канцлер имела в виду, прежде всего, невозможность полностью рассчитывать во всех вопросах на США и Великобританию.

"Времена, когда мы могли полностью зависеть от других, фактически прошли. Я лично в этом убедилась в последние дни. Мы, европейцы, должны взять свою судьбу в собственные руки", - заявила она.

Меркель также подчеркнула, что особое внимание должно быть уделено установлению отношений между Берлином и новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Канцлер ФРГ выступала перед сторонниками сразу после возвращения из Италии, где она участвовала в саммите "большой семерки", в ходе которого так и не удалось достичь соглашения между США и шестью другими странами по вопросу соблюдения Парижского соглашения по климату.

По словам Меркель, дискуссия была очень тяжелой, так как это был спор шестерых против одного. Она заявила, что нет никаких сигналов, будет ли Вашингтон выполнять условия договора или нет.

Трамп ранее заявлял, что считает теорию глобального потепления выдумкой, что не нашло понимания у его коллег по G7.

Он в свою очередь написал в своем твиттере, что примет решение по поводу соблюдения Парижского соглашения по климату на следующей неделе.

Сам президент США в ходе своего первого зарубежного турне в качестве американского лидера вновь раскритиковал членов НАТО за то, что лишь немногие из них выполняют условия договора и отчисляют на военные нужды 2% ВВП.