Ракета КНДР пролетела 450 км и упала в исключительной морской экономической зоне Японии

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Северная Корея в понедельник запустила баллистическую ракету типа "Скад", которая пролетела около 450 км и упала в районе исключительной морской экономической зоны Японии, сообщают военные Южной Кореи и правительство Японии.

Как передает агентство Associared Press со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, ракета была выпущена из восточной части КНДР, запуск был осуществлен вблизи прибрежного города Вонсан.

По предварительным данным южнокорейских военных, ракета типа "Скад" (аналог советской одноступенчатой баллистической ракеты) пролетела 280 миль (450 км).

В свою очередь главный секретарь правительство Японии Ёсихидо Суга заявил, что предполагаемая северокорейская баллистическая ракета упала в пределах исключительной морской экономической зоны Японии.

Он также отметил, что нет информации об ущербе для судов или самолетов в этом районе.