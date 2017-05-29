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В офисы "Яндекса" на Украине пришли с обысками по делу о госизмене

В середине мая на Украине решили заблокировать доступ к ряду российских IT-компаний и соцсетей, в том числе и к "Яндексу"

В офисы "Яндекса" на Украине пришли с обысками по делу о госизмене
Архивное фото
Фото: ukrafoto/vostock-photo

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины в понедельник проводит обыски в офисах "Яндекс.Украины" в Киеве и Одессе.

"В рамках уголовного производства по государственной измене проводятся обыски в компаниях в Киеве и Одессе", - сказала "Интерфаксу" спикер СБУ Елена Гитлянская.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Эти санкции коснулись социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru был запрещен на Украине на три года.

Теги: Яндекс, Украина, Киев, Одесса, СБУ
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