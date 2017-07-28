В Гамбурге арестован напавший с мачете на клиентов супермаркета

В результате нападения один человек убит и несколько ранены

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Полиция Гамбурга арестовала мужчину, который с мачете напал на посетителей одного их местных супермаркетов. Об этом сообщает в пятницу немецкая газета Bild.

"Мужчина неожиданно напал на посетителей, при этом он убил одного и ранил нескольких людей", - цитирует газета одного из свидетелей.

После объявления чрезвычайной ситуации, полиция задержала преступника, при этом информация о личности нападавшего пока не приводится.

Отмечается, что полиция разыскивает еще одного мужчину, а улица, на которой находится супермаркет, оцеплена.