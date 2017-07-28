Россию покинут более 700 сотрудников американских загранучреждений

Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломатические источники в Москве

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Объявленные в пятницу Россией контрмеры в отношении американских загранучреждений вынудят США сократить число их сотрудников более чем на 700 человек. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломатические источники в Москве.

"Госдепу США придется сократить численность сотрудников своего посольства в Москве и генконсульств на территории России более чем на 700 человек", - пишет издание.

По данным газеты, при принятии решения о мерах против США в Москве исходили из того, что "американская сторона была заранее предупреждена обо всех подготовленных мерах, это касается и ограничений, наложенных на недвижимость, и уравнение числа дипломатических сотрудников".

"Вашингтон обо этом знал, но предпочел допустить развитие событие по этому сценарию, хоть мог предотвратить его", - заявил газете источник в МИД России.

В пятницу, 28 июля, Сенат США одобрил новые санкции против России. Во вторник они были одобрены палатой представителей конгресса США. Законопроект, предусматривает, в частности, введение ограничений в отношении различных отраслей российской экономики. Кроме того, предлагается кодификация уже действующих ограничений, что лишит администрацию США возможности самостоятельно принимать решения о судьбе действующих в отношении России санкций. Теперь законопроект должен подписать Дональд Трамп.

В связи с принятием в конгрессе США законопроекта о санкциях против России МИД РФ объявил об ответных мерах в отношении Вашингтона.

Так, с 1 сентября число дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, должно быть сокращено до 455 человек - именно столько российских дипломатов и сотрудников технического персонала работают сейчас в США после высылки Вашингтоном части дипработников.

В заявлении также сказано, что российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.