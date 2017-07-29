Ким Чен Ын заявил о возможности ракет КНДР ударить по материковой части США

По данным Северной Кореи, ракета пролетела почти тысячу километров во время испытания, военные США и Южной Кореи дают похожую оценку

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Новое успешное испытание баллистической ракеты показало, что у КНДР есть возможность наносить удары по материковой части США, заявил в субботу лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

По сообщениям официальных северокорейских СМИ, он выразил "большую радость" по случаю успешного пуска. "Наш лидер отметил, что материковая часть США теперь в пределах нашей досягаемости", - сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

По данным КНДР, в пятницу состоялся второй пуск ракеты "Хвасон-14". Она пролетела 998 км за 47 минут. Максимальная высота полета составила около 3725 км. Агентство Associated Press сообщает, что эти данные в целом соответствуют оценкам военных из США, Японии и Южной Кореи.

"Аналитики полагают, что теперь Пхеньян имеет возможность угрожать большой части США, в том числе Лос-Анджелесу и Чикаго", - пишет агентство.