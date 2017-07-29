АТОР сообщила об отсутствии необходимости в переселении россиян из-за пожара в Турции

По данным ассоциации, все туристы смогли вернуться в свои номера после того, как возгорание в отеле было потушено

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Туристам не потребуется переселение в другие гостиницы после пожара в отеле турецкого курорта Кемер, сообщила в субботу Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные принимающих компаний туроператоров в Турции.

"Знакомые с ситуацией представители рынка рассказали, что после того, как возгорание было потушено, все туристы смогли вернуться в свои номера. Переселение не требуется", - говорится в сообщении.

По данным АТОР, утром в субботу произошло возгорание в отеле Eldar (Кемер). "Турецкие СМИ пишут, что пожар начался в подвальных помещениях отеля, где располагалась кухня. Однако в принимающих компаниях туроператоров сообщают, что загорелось помещение на четвертом этаже отеля", - сообщили в ассоциации.

Ранее в Ростуризме сообщили, что в результате сильного пожара в отеле пострадали четверо россиян и десять турецких граждан. Все они госпитализированы. Генконсульство России в Анталье проверяет информацию о пострадавших.