Саакашвили отказался менять гражданство и просить убежища

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявляет, что не собирается принимать гражданство какой-либо другой страны или просить где-то политическое убежище.

Как заявил он в субботу в интервью грузинской телекомпании "Рустави-2", он считает себя гражданином Украины.

"Ни намерений, ни желания, ни планов просить политическое убежище в другой стране у меня нет", - подчеркнул Саакашвили.

По мнению Саакашвили, президент Петр Порошенко нарушил конституцию страны и международные обязательства Украины, лишив его гражданства.

Он отметил, что считает решение Порошенко незаконным актом.

Саакашвили заявил, что настроен оптимистично и сообщил, что осенью текущего года он и его команда собираются осуществить в Украине большую мобилизацию.

"Осенью планируем большую мобилизацию на Украине. Мы пройдем все правовые инстанции, и над этим работают украинские юристы и нам помогают и зарубежные юристы", - сказал он.

При этом Саакашвили считает, что президент Порошенко навредил сам себе этим решением, так как фактически признал его своим главным оппонентом, изгнав из страны.

"Такие вещи обычно очень плохо заканчиваются", - заключил он.