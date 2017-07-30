Главные новости
В РоссииРогозин рассказал об отказе главы МИД Румынии лететь через МосквуВ миреСотрудничавший с RT журналист погиб в Сирии под обстрелом ИГВ РоссииВ результате пожара в СИЗО Владивостока погибли четверо подследственных
В мире

Протестующие в Кишиневе потребовали отставки президента страны

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Несколько тысяч манифестантов после митинга протеста в сквере парламента Молдавии пришли в воскресенье к центральному офису Партии социалистов Молдавии (ПСРМ), которую до избрания в ноябре 2016 года президентом возглавлял Игорь Додон.

Как передает корреспондент "Интерфакса" с места события, манифестанты встали перед офисом ПСРМ и выкрикивали лозунг "Отставка", "Евросоюз - не давай денег мафии!".

Взобравшись на крыльцо здания ПСРМ, лидер оппозиционной внепарламентской партии "Действие и солидарность" Майя Санду сказала в мегафон, что "Додон - президент Плахотнюка (Влад Плахотнюк, председатель правящей в Молдавии Демократической партии - ИФ), а не наш президент". Она призвала манифестантов скандировать лозунг "Долой - Додон!".

Несколько тысяч протестующих выкрикивают лозунг: "Если вы небезразличны, не сидите дома", "Молдаване - объединяйтесь!", "Мы не сдадимся!". Спустя 15 минут колонна манифестантов двинулась к зданию Генеральной прокуратуры Молдавии, скандируя лозунг "Мы - народ!", "Долой смешанную избирательную систему!", "Долой Плаходон (производное от двух фамилий - Плахотнюк и Додон).

Воскресный митинг в сквере парламента был посвящен протесту против перехода на смешанную избирательную систему. Парламент Молдавии в последний день работы, 21 июля, вопреки рекомендациям Венецианской Комиссии, принял закон о переходе на смешанную избирательную систему.

Правящую в Молдавии Демократическую партию во главе с Плахотнюком в этом поддержала и оппозиционная Партия социалистов, которую до избрания президентом возглавлял Додон. Теперь в Молдавии 50 депутатов парламента будут избираться по партийным спискам, а 51 - в одномандатных округах с первого тура, когда победителем будет тот кандидат в депутаты, который набрал больше голосов избирателей.

Внепарламентская оппозиция считает, что переход на смешанную избирательную систему сделан в угоду двух партий - Демократической и Социалистической, чтобы на очередных выборах в парламент в ноябре 2018 года они могли сохранить за собой власть.

Теги: Молдавия, Кишинев, Игорь Додон
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Сотрудничавший с Russia Today журналист погиб в Сирии под обстрелом ИГСотрудничавший с Russia Today журналист погиб в Сирии под обстрелом ИГ
Как сообщает телеканал, 25-летний Халед аль Хатыб освещал операцию против боевиков в провинции ХомсПодробнее
Полиция отвергла связь стрельбы в ночном клубе в Германии с терроризмомПолиция отвергла связь стрельбы в ночном клубе в Германии с терроризмом
По разным данным, в городе Констанца на юге страны погибли от одного до двух человекПодробнее
Американские бомбардировщики пролетели над Корейским полуостровомАмериканские бомбардировщики пролетели над Корейским полуостровом
США решили продемонстрировать силу в ответ на ракетные испытания КНДРПодробнее
Австралийская полиция раскрыла готовящийся терактАвстралийская полиция раскрыла готовящийся теракт
В ходе рейдов был выявлен план по взрыву самолетаПодробнее
Саакашвили отказался менять гражданство и просить убежищаСаакашвили отказался менять гражданство и просить убежища
Бывший президент Грузии по-прежнему считает себя гражданином УкраиныПодробнее
В Ростуризме уточнили количество пострадавших россиян при пожаре в КемереВ Ростуризме уточнили количество пострадавших россиян при пожаре в Кемере
По данным агентства, пострадали три российских туриста, госпитализация им не потребоваласьПодробнее
Четыре россиянина попали в больницу в Турции после пожара в отелеЧетыре россиянина попали в больницу в Турции после пожара в отеле
Пострадавшие получили отравление дымомПодробнее
Саакашвили собрался обжаловать в суде лишение его гражданства УкраиныСаакашвили собрался обжаловать в суде лишение его гражданства Украины
Он не исключил и обращение в Европейский суд по правам человекаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Военно-морской парад в Петербурге12 фото
30 июля
Военно-морской парад в Петербурге
Профессия: капитан10 фото
29 июля
Профессия: капитан
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРогозин рассказал об отказе главы МИД Румынии лететь через МосквуВ миреСотрудничавший с RT журналист погиб в Сирии под обстрелом ИГВ РоссииВ результате пожара в СИЗО Владивостока погибли четверо подследственныхВ миреПолиция отвергла связь стрельбы в ночном клубе в Германии с терроризмомВ миреАмериканские бомбардировщики пролетели над Корейским полуостровомВ миреСаакашвили отказался менять гражданство и просить убежища

В МИД РФ назвали ракетные пуски КНДР "тестированием примитивных устройств"

Путин подписал закон о выборах президента РАН

В результате пожара в СИЗО Владивостока погибли четверо подследственных

В результате пожара в СИЗО Владивостока погибли четверо подследственныхПожар начался в бытовой комнате и вызвал сильное задымление Подробнее

Путин подписал закон о запрете анонимайзеров

Военные заявили о завершающем этапе строительства железной дороги в обход Украины

Российские военные в Сирии получили новую форму для жаркого климата

ФотоХай-дайвинг в ВенгрииХай-дайвинг в Венгрии

ФК "Ростов" выиграл у "Амкара" в третьем туре премьер-лиги

В Венесуэле застрелен кандидат в Конституционную ассамблею

В Москве объявлено штормовое предупреждение

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи