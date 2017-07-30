Протестующие в Кишиневе потребовали отставки президента страны

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Несколько тысяч манифестантов после митинга протеста в сквере парламента Молдавии пришли в воскресенье к центральному офису Партии социалистов Молдавии (ПСРМ), которую до избрания в ноябре 2016 года президентом возглавлял Игорь Додон.

Как передает корреспондент "Интерфакса" с места события, манифестанты встали перед офисом ПСРМ и выкрикивали лозунг "Отставка", "Евросоюз - не давай денег мафии!".

Взобравшись на крыльцо здания ПСРМ, лидер оппозиционной внепарламентской партии "Действие и солидарность" Майя Санду сказала в мегафон, что "Додон - президент Плахотнюка (Влад Плахотнюк, председатель правящей в Молдавии Демократической партии - ИФ), а не наш президент". Она призвала манифестантов скандировать лозунг "Долой - Додон!".

Несколько тысяч протестующих выкрикивают лозунг: "Если вы небезразличны, не сидите дома", "Молдаване - объединяйтесь!", "Мы не сдадимся!". Спустя 15 минут колонна манифестантов двинулась к зданию Генеральной прокуратуры Молдавии, скандируя лозунг "Мы - народ!", "Долой смешанную избирательную систему!", "Долой Плаходон (производное от двух фамилий - Плахотнюк и Додон).

Воскресный митинг в сквере парламента был посвящен протесту против перехода на смешанную избирательную систему. Парламент Молдавии в последний день работы, 21 июля, вопреки рекомендациям Венецианской Комиссии, принял закон о переходе на смешанную избирательную систему.

Правящую в Молдавии Демократическую партию во главе с Плахотнюком в этом поддержала и оппозиционная Партия социалистов, которую до избрания президентом возглавлял Додон. Теперь в Молдавии 50 депутатов парламента будут избираться по партийным спискам, а 51 - в одномандатных округах с первого тура, когда победителем будет тот кандидат в депутаты, который набрал больше голосов избирателей.

Внепарламентская оппозиция считает, что переход на смешанную избирательную систему сделан в угоду двух партий - Демократической и Социалистической, чтобы на очередных выборах в парламент в ноябре 2018 года они могли сохранить за собой власть.