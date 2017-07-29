Лидер Приднестровья заявил о готовности встретиться с президентом Молдавии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что готов в будущем встретиться с президентом Молдавии Игорем Додоном, который не приехал на торжества, посвященные 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.

" Я готов встретиться с Игорем Николаевичем в любом месте, будь то в Приднестровье, в городе Бендеры или же в Молдове. Есть что обсуждать. Вопросов, конечно, много", - сказал он журналистам в субботу.

Мероприятия, посвященные 25-летию миротворческой операции на берегах Днестра, прошли без участия вице-премьера России Дмитрия Рогозина, который не смог прилететь в Кишинев из-за запрета румынских властей, а также Додона.

Комментируя отсутствие на торжествах молдавского президента, Красносельский сказал: "Мероприятие было запланировано трехстороннее. Этот формат был разрушен. Вчера молдавская сторона официально сообщила, что ни миротворцы, ни представители Объединенной контрольной комиссии Объединенного военного командования от Молдовы в мероприятиях участвовать не будут. Следовательно, если бы сюда прибыл президент Додон, то кого бы он представлял?".

"Поэтому в таком случае исключалось участие Игоря Николаевича Додона в этих мероприятиях. И мы их провели как праздник Приднестровской Молдавской республики", - отметил лидер Приднестровья.