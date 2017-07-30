В Венесуэле застрелен кандидат в Конституционную ассамблею

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Кандидат в Конституционную ассамблею Венесуэлы Хосе Великс Пинеда был убит в своем доме в городе Сьюдад-Боливар, сообщили в воскресенье правоохранительные органы страны.

Как отмечается, группа неизвестных ворвалась в дом 39-летнего юриста и несколько раз выстрелила в него.

Трагедия произошла накануне вечером, однако известно об этом стало лишь сейчас.

Прокуратура начала расследование по факту гибели юриста.

В воскресенье в Венесуэле проходят выборы в учредительное собрание страны.