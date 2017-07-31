США подготовят ответные меры на сокращение своих дипломатов в Москве

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В США считают неоправданным решение России о сокращении численного состава американского посольства в Москве и рассматривают варианты ответа, сообщили СМИ со ссылками на заявление госдепартамента.

"Это мера, которая вызывает сожаление и она не оправданна", - заявили в американском госдепе.

В нем говорится, что Вашингтон "оценивает влияние такого сокращения и думает, каким будет ответ".

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что 755 работников американских дипмиссий должны будут покинуть Россию. "Тысяча с лишним сотрудников - дипломатов и технических работников работали и до сих пор еще работают в эти дни в России. 755 должны будут прекратить свою деятельность", - сказал Путин в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия-1".

Как подчеркнул Путин, "это чувствительно".