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В России Дипломатическая война с США

В Кремле уточнили категории сокращаемых сотрудников американских дипмиссий

Среди 755 сотрудников дипмиссий США, которые должны быть сокращены, - и дипломаты, и техперсонал, в том числе граждане РФ

В Кремле уточнили категории сокращаемых сотрудников американских дипмиссий
Посольство США в Москве
Фото: ТАСС, Геннадий Хамельянин

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - США сами решат, кто из сотрудников их дипломатических миссий в РФ должен будет покинуть страну, среди них будут и принятые на работу граждане России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это выбор США. Путин сказал, что это и дипломаты, и технические сотрудники. То есть речь идет не чисто о дипломатах, потому что такого количества (американских) дипломатов (в России) нет. Речь идет и о дипломатах, и о лицах с недипломатическим статусом, и о принятых на месте, то есть российских гражданах, которые там работают", - сказал Песков в понедельник журналистам.

Он заявил также, что в Москве не знают, как отразится на сроках выдачи виз США россиянам решение о сокращении числа дипломатов и технических сотрудников американских миссий в РФ.

"Этого я не могу сказать, это нужно обращаться в посольство Соединенных Штатов", - сказал он журналистам в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее американское издание The Washington Post написало, что , возможно, меры российской стороны по сокращению персонала американских диппредставительств на территории России практически не скажутся на дипломатическом контингенте США.

"Посольство США в России не смогло предоставить точные данные о количестве персонала, работающего (в диппредставительствах) в России. Но согласно данным Госдепа за 2013 год в американской миссии в Москве работали 333 гражданина США и 867 иностранных граждан, большая часть которых, возможно, были российским обслуживающим персоналом, в том числе - водителями, электриками, бухгалтерами и охранниками", - пишет издание.

В этой связи, как отмечает The Washington Post, "это означает, что большинство из 755 человек, которые должны быть сокращены, не будут выдворены из страны".

Ответные меры РФ

В пятницу, 28 июля, МИД РФ объявил об ответных мерах в отношении Вашингтона в связи с принятием в конгрессе США законопроекта о санкциях против России.

"В этой связи предлагаем американской стороне до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США", - заявили в пятницу в МИД России.

"Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек. В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ", - пояснили на Смоленской площади.

В заявлении также сказано, что "российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору".

"Оставляем за собой право в порядке взаимности и на другие меры, которые могут затронуть интересы США", - подчеркнули в МИД России.

Декабрьские санкции

29 декабря 2016 года администрация Барака Обамы ввела санкции против Москвы за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки. В частности, госдепартамент объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, работавших в Вашингтоне и Сан-Франциско. Кроме того, были закрыты жилые комплексы российских дипломатов в штате Мэриленд и в Нью-Йорке, которые, как утверждали в Вашингтоне, использовались "в целях разведки".

В воскресенье, 30 июля, президент РФ Владимир Путин сообщил, что 755 работников американских дипмиссий должны будут покинуть Россию.

"Тысяча с лишним сотрудников - дипломатов и технических работников работали и до сих пор еще работают в эти дни в России. 755 должны будут прекратить свою деятельность", - сказал Путин в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия-1".

Как подчеркнул Путин, "это чувствительно".

Теги: РФ, США
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