На выборах в учредительное собрание Венесуэлы проголосовал 41,5% избирателей

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - На выборах в учредительное собрание Венесуэлы проголосовали около 8 млн человек, или 41,5% избирателей, сообщили СМИ со ссылками на Национальный избирательный совет.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал результаты "величайшим голосованием в поддержку революции".

Председатель избирательного совета Тибисай Лусена на пресс-конференции также заявила, что "достигнут очень положительный результат, от которого выигрывают и мир, и Венесуэла".

Учредительное собрание избирается с целью выработки изменений в конституцию станы по инициативе президента, оппозиция решительно выступает против.

Выборы состоялись в воскресенье на фоне многочисленных протестов, инициированных оппозиционными силами, поступают сообщения о жертвах в ходе столкновений. По различным данным, за субботу и воскресенье погибли от 10 до 16 человек.

Вместе с тем, ряд стран региона уже объявил, что не признает итоги голосования. США заявили, что продолжат принимать меры против венесуэльских властей. В частности, в Вашингтоне уже рассматриваются санкционные меры в отношении нефтяного сектора Венесуэлы и ряда ее политических деятелей.

Оппозиция объявила о продолжении протестных акций в понедельник независимо от итогов выборов.