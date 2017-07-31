Команда Трампа занялась разработкой санкций против Китая

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Советники президента США Дональда Трампа разрабатывают ограничительные меры в отношении Китая, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

По их данным, окончательный вариант проекта санкций против Пекина можно ожидать уже на этой неделе. Они могут коснуться ограничений в торговле и других экономических мер воздействия. Как отмечается, сам Трамп склоняется к планам ввести квоты или тарифы на импорт стали из Китая, но источники издания подчеркивают, что меры коснутся не только стали.

Как отмечается в статье, американские власти неоднократно жаловались, как публично, так и за закрытыми дверями, что Китай ведет недобросовестную торговую политику. Но в числе предполагаемых причин решения ввести ограничения также упоминается ситуация вокруг КНДР и ее ядерной программы.

В пятницу 28 июля КНДР запустила очередную баллистическую ракету. В российском Минобороны отметили, что запуск был произведен в направлении от границ России и опасности для РФ не представлял. Речь шла о ракете средней дальности.

Между тем, Вашингтон считает, что Китай делает недостаточно для препятствования ядерной программе Северной Кореи.

Дональд Трамп написал ранее в своем твиттере, что очень разочарован действиями Китая, и раскритиковал своих предшественников, которые "позволяли миллиардам долларов уходить в КНР, в то время как Пекин ничего не делал и не делает в отношении КНДР", хотя имеет возможность повлиять на своего соседа.