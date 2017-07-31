Главные новости
В миреПенс заявил о надежде Трампа на изменение поведения России на УкраинеВ РоссииМИД России пообещал Польше "асимметричный ответ" на снос советских памятниковЭкономикаАнна Нетребко возглавила рейтинг Forbes среди российских музыкантов
В мире

Пенс назвал Россию угрозой для НАТО

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Майкл Пенс заявил об угрозе НАТО со стороны России.

"Россия представляет угрозу для государств - союзников по НАТО, и США сделают все для ее предотвращения", - заявил Пенс в понедельник в Таллине на совместной пресс-конференции с президентами государств Балтии.

Кроме того, вице-президент США выразил надежду на улучшение отношений с Россией. "Однако недавний дипломатический скандал этому не способствует", - считает Пенс.

"Мы твердо поддерживаем статью 5 (договора НАТО - ИФ), согласно которой нападение на одного из союзников станет нападением против всех нас", - сказал Пенс, добавив, что "союз США и Балтии крепок".

"Мы знаем, что сильная и единая НАТО сейчас важнее, чем когда-либо после краха коммунизма. Имею честь донести сегодня очень простое послание президента США. Президент направил меня сюда сказать, что мы с вами. Мы стоим с народами и государствами Эстонии, Латвии и Литвы, и так будет всегда", - заявил Пенс.

Он поблагодарил Эстонию за выполнение критерия НАТО о вкладе в оборону 2% ВВП и выразил удовлетворение в связи с тем, что Латвия и Литва обещали достичь этой цели в будущем году.

Президенты стран Балтии поблагодарили США за поддержку. Как заверила президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid), "наши государства и народы объединяют единые ценности".

"Мы видим здесь, что США стремятся защитить своих союзников по НАТО и НАТО от всяческих недружественных проявлений", - сказала, в свою очередь, президент Литвы Даля Грибаускайте. Она поблагодарила США за военную поддержку, которая проявляется не только в обещаниях, но и в реальных действиях по укреплению безопасности.

Теги: Майкл Пенс, США, НАТО, РФ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Команда Трампа занялась разработкой санкций против КитаяКоманда Трампа занялась разработкой санкций против Китая
По информации издания Politico, Белый дом, недовольный ситуацией вокруг КНДР, готовит ограничения в сфере торговлиПодробнее
Пенс заявил о надежде Трампа на изменение поведения России на УкраинеПенс заявил о надежде Трампа на изменение поведения России на Украине
Тем не менее, по его словам, американский президент "очень скоро" подпишет пакет новых ограничительных мер в отношении РФПодробнее
В ходе протестов в Венесуэле погибло до 16 человекВ ходе протестов в Венесуэле погибло до 16 человек
Власти заявили о рекордной явке на выборах в учредительное собраниеПодробнее
Сотрудничавший с Russia Today журналист погиб в Сирии под обстрелом ИГСотрудничавший с Russia Today журналист погиб в Сирии под обстрелом ИГ
Как сообщает телеканал, 25-летний Халед аль Хатыб освещал операцию против боевиков в провинции ХомсПодробнее
Полиция отвергла связь стрельбы в ночном клубе в Германии с терроризмомПолиция отвергла связь стрельбы в ночном клубе в Германии с терроризмом
По разным данным, в городе Констанца на юге страны погибли от одного до двух человекПодробнее
Американские бомбардировщики пролетели над Корейским полуостровомАмериканские бомбардировщики пролетели над Корейским полуостровом
США решили продемонстрировать силу в ответ на ракетные испытания КНДРПодробнее
Австралийская полиция раскрыла готовящийся терактАвстралийская полиция раскрыла готовящийся теракт
В ходе рейдов был выявлен план по взрыву самолетаПодробнее
Саакашвили отказался менять гражданство и просить убежищаСаакашвили отказался менять гражданство и просить убежища
Бывший президент Грузии по-прежнему считает себя гражданином УкраиныПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Военно-морской парад в Петербурге12 фото
30 июля
Военно-морской парад в Петербурге
Профессия: капитан10 фото
29 июля
Профессия: капитан
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПенс заявил о надежде Трампа на изменение поведения России на УкраинеВ РоссииМИД России пообещал Польше "асимметричный ответ" на снос советских памятниковЭкономикаАнна Нетребко возглавила рейтинг Forbes среди российских музыкантовЭкономика"Коммерсантъ" узнал о скорой ликвидации бренда "Техносила"В миреВ ходе протестов в Венесуэле погибло до 16 человекВ миреКоманда Трампа занялась разработкой санкций против Китая

ФАС возбудила дело в отношении"большой четверки" из-за национального роуминга

ФАС возбудила дело в отношении"большой четверки" из-за национального роумингаОператоры связи обязаны были вынести предложения по отмене национального роуминга, но не сделали этого Подробнее

В Кремле уточнили категории сокращаемых сотрудников американских дипмиссий

В Кремле уточнили категории сокращаемых сотрудников американских дипмиссийСреди 755 сотрудников дипмиссий США, которые должны быть сокращены, - и дипломаты, и техперсонал, в том числе граждане РФ Подробнее

В Екатеринбурге задержали напавшего с ножом на беременную жену в роддоме

Скончалась французская актриса Жанна Моро

Истребители НАТО за неделю один раз сопровождали самолет РФ

Синоптики пообещали москвичам комфортную летнюю погоду на этой неделе

Пенс назвал Россию угрозой для НАТО

В ботаническом саду Томска нашли голову пропавшей девушки

"Интерфакс" получил права на распространение кредитных рейтингов S&P Global Ratings в России

Хоккеист Андрей Марков продолжит карьеру в "Ак Барсе"

Анна Нетребко возглавила рейтинг Forbes среди российских музыкантов

Анна Нетребко возглавила рейтинг Forbes среди российских музыкантовПо данным издания, за год она заработала 7,5 миллионов долларов Подробнее

В Германии сочли санкции CША против РФ наказанием для немецких компаний

Эдита Пьеха удостоена ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

Додон во время отпуска поднимется на Афон и встретится с Рогозиным в Иране

Собственник "Банкирского дома" объявлен розыск за хищение 600 млн руб

Обвиняемый в подготовке терактов в РФ украинец Сизонович осужден на 12 лет

Подросток в Перми напал с ножом на прохожих

Дважды "заказавший" родственника новосибирец предстанет перед судом

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи