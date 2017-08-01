Лечивший "министра обороны" ИГ житель Таджикистана осужден на 13 лет

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Душанбе к 13 годам лишения свободы приговорен местный житель, который оказывал в Сирии медицинскую помощь экс-командиру ОМОН МВД Таджикистана Гулмуроду Халимову, перешедшему на сторону террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в РФ).

26-летний Махмад Махмадиев признан виновным по статье 401 УК республики "Наемничество", сообщили во вторник местные СМИ со ссылкой на источник в суде. Махмадиев в марте был экстрадирован в Таджикистан из Турции. Турецкие силы безопасности задержали его в конце 2016 года в окрестностях сирийского города Манбидж.

СМИ сообщали, что Махмадиев, который перед тем, как присоединиться к ИГ, отправился в Россию на заработки, в июне 2015 года лечил Халимова после ранения.

Халимов во время гражданской войны в Таджикистане служил в президентской гвардии. С 1997 года служил в ОМОН рядовым бойцом, неоднократно отмечался государственными наградами, дослужился до звания полковника. Окончил Высшую академию МВД Таджикистана, проходил спецподготовку по борьбе с терроризмом в США, участвовал в операциях против антиправительственных вооружённых формирований в Раштской долине в 2009 году и Хороге в 2012 году.

В апреле 2015 года полковник Халимов внезапно объявил о переходе на сторону ИГИЛ, где он занял пост "министра обороны". В отношении него в Таджикистане возбуждено уголовное дело по статьям "измена государству", "участие в преступном сообществе" и "незаконное участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории других государств". Он был лишен воинского звания и в мае 2015 года объявлен в розыск.

В сентябре 2015 года Халимов был включен в список террористов наряду с 35 другими лицами и организациями, связанными с ИГИЛ, в отношении которых США приняли санкции. В 2016 году власти США объявили награду за информацию о его местонахождении в размере $3 млн.

В западных СМИ неоднократно публиковались сообщения о ранении и даже гибели экс-полковника в Ираке, но позже была подтверждена лишь информация о его ранении.