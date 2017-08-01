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В Иране пригрозили выходом из ядерной сделки в ответ на американские санкции

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Тегеран решил ответить правовыми и практическими шагами на санкции США в отношении Ирана, заявил во вторник глава МИД Исламской республики Джавад Зариф.

Министр сообщил, что политика Вашингтона обсуждалась накануне на заседании иранского комитета по наблюдению и контролю за осуществлением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы и было "решено отреагировать на действия США правовыми и практическими мерами", отмечают иранские СМИ.

"В качестве ответной реакции на действия США за прошлые недели Организация по атомной энергии Ирана предпримет ответные меры", - сказал журналистам Зариф, который находится в Стамбуле для участия в министерском заседании Организации исламского сотрудничества

По словам министра, в случае нарушения СВПД Иран рассмотрит варианты по выходу из ядерной сделки. "Пока неизвестно, когда мы изучим такие варианты, но если Ирану не удастся воспользоваться СВПД в результате нарушения ядерной сделки, мы предпримем соответствующие меры", - заявил глава иранского МИД.

Спикер иранского парламента Али Акбар Лариджани сказал журналистам, что комитет по наблюдению за осуществлением СВПД разработал план ответных мер на "провокационные действия" США из 16 пунктов, сообщает Iran Daily.

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Иран, по словам спикера, направил также жалобу на действия, нарушающие ядерную сделку, в совместную комиссию по контролю за выполнением СВПД.

Что такое СВПД

"Шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН плюс ФРГ) и Иран в июле 2015 года в Вене достигли окончательных договоренностей по ИЯП и оформили их в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). Соглашение призвано гарантировать исключительно мирный характер иранской ядерной программы в обмен на снятие с Тегерана всех международных и односторонних санкций.

18 октября 2015 г. СВПД вступил в силу, и стороны начали выполнять предусмотренные в документе шаги и обязательства.

СВПД предполагает отмену всех действующих в отношении Ирана санкционных резолюций Совбеза после подтверждения МАГАТЭ факта выполнения Тегераном части своих обязательств по венскому соглашению. В соответствии с ними Тегеран должен выполнить требования "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) по реактору на тяжелой воде в Араке, объекту в Фордо и Натанзе, а также по различным аспектам обогатительной деятельности, в том числе по центрифугам и запасам обогащенного урана. Кроме того, Иран должен полностью закрыть все остающиеся вопросы со стороны МАГАТЭ, в том числе и по бывшей военной составляющей ИЯП.

Положения СВПД, затрагивающие технические параметры ограничений ИЯП, в частности, предполагают, ограничения на обогащение Ираном урана сроком на восемь лет.

Договоренности Тегерана и "шестерки" предполагают, что на реализацию венского соглашения должно уйти примерно 10 лет со дня его вступления в силу. В случае его успешной реализации, СБ ООН прекратит рассмотрение ИЯП по текущей повестке дня.

Теги: Иран, США
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