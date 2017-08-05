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В Иране пройдет инаугурация президента Рухани

На мероприятии будут присутствовать более 130 представителей стран и организаций

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Торжественная церемония инаугурации президента Ирана Хасана Рухани состоится в субботу в Тегеране. По сообщению агентства "Мехр", на мероприятии будут присутствовать делегации из многих стран и организаций. Так, речь идет о представителях из России, КНДР, Турции, стран Евросоюза и ООН.

"131 представитель из 85 стран и восьми международных организаций сообщили, что намерены прибыть на церемонию", - сказал заместитель главы МИД Ирана Ибрагим Рахимпур в эфире иранского телевидения.

По словам Рахимпура, мероприятие посетят, в частности, 30 дипломатов из 23 стран Европы. Помимо этого, в Иране ожидают прибытия представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Между тем, иранский телеканал "Пресс-ТВ" приводит другие данные, сообщая, что на церемонии могут присутствовать представители из более чем 100 стран.

При этом отмечается, что количество представителей иностранных государств станет "беспрецедентным" для Ирана на подобном мероприятии.

Ожидается, что в иранской столице будет усилена охрана в связи с церемонией. Как заявил замминистра внутренних дел Ирана Хосейн Золфакари в интервью агентству "Тасним", охрану будут обеспечивать бойцы Корпуса стражей исламской революции, а также сотрудники местной полиции.

Суббота, 5 августа, объявлена в Тегеране выходным днем.

Рухани был впервые избран президентом Ирана в 2013 году. В 2017 году он вновь баллотировался на эту должность и выиграл президентские выборы, набрав 57% голосов при явке в 73%.

Борьбу за президентский пост вели четыре кандидата: 68-летний Рухани, 70-летний экс-министр промышленности Ирана Мостафа Хашеми-Таба, 70-летний экс-глава министерства культуры страны Мостафа Мирсалим и 50-летний экс-генпрокурор Ирана Ибрагим Раиси.

Теги: Иран
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