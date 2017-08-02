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Двое мужчин совершили намаз в Айя-София в знак протеста против действий на Храмовой горе

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В турецких СМИ появилось видео, на котором двое граждан Турции Халил Акьяман и Мехмет Алан под видом туристов зашли в здание стамбульского музея Айя-София и совершили намаз.

"Вчера в три часа ночи израильтяне ворвались в нашу мечеть Аль-Акса. Сегодня мы молимся здесь. Это не музей, а мечеть. Все они (туристы - ИФ) находятся в мусульманской святыне, которую захватил султан Фатих. Это мечеть. Я помолюсь и уйду", - приводят турецкие СМИ слова одного из молившихся мужчин.

Охрана музея дала возможность завершить намаз, после чего вывела обоих из здания за нарушение правил поведения.

Теги: Айя-София
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