Посольство РФ в Дамаске подверглось минометному обстрелу

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - МИД РФ выступил с осуждением совершенного в среду минометного обстрела посольства России в Дамаске и высказался за публичную реакцию СБ ООН на этот инцидент.

"2 августа комплекс посольства России в Дамаске подвергся минометному обстрелу со стороны позиций боевиков террористических бандформирований. Два снаряда упали на территорию российской дипмиссии, еще два - разорвались в непосредственной близости от внешнего периметра загранучреждения. По счастливой случайности обошлось без жертв, имеется незначительный материальный ущерб", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия уже неоднократно обращала внимание на обстрелы, которым террористы на регулярной основе подвергают жилые кварталы Дамаска и других густонаселенных сирийских городов. Их жертвами ежедневно становятся мирные граждане, женщины и дети.

"Надеемся, что морально-этические нормы наших коллег из ряда западных стран в Совете Безопасности ООН позволят дать должную публичную оценку этой преступной акции. В свою очередь подтверждаем, что принципиальная и последовательная линия России на ведение бескомпромиссной борьбы против террористов в Сирии будет продолжена", - заключили в МИД РФ.