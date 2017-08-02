Песков посоветовал ориентироваться на данные Минобороны о потерях РФ в Сирии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Достоверные данные о потерях российских военных в Сирии поступают только по линии Минобороны РФ, если в этой стране и есть какие-то российские добровольцы, то они не имеют никакого отношения к оборонному ведомству, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Данные поступают по линии министерства обороны. Руководствоваться надо этими данными, именно они являются официальными", - сказал он журналистам в среду.

"Если есть какие-то российские граждане в виде добровольцев и так далее, то это не по линии государства и к Минобороны не имеет никакого отношения", - добавил Песков.

Так он прокомментировал по просьбе журналистов сообщения СМИ о том, что количество россиян, действительно погибших в Сирии, намного превышает данные Минобороны РФ.

Песков констатировал, что в Кремле не видят оснований для перепроверки данных Минобороны о жертвах среди россиян в свете указанных сообщений СМИ.