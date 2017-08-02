Президент Молдавии прокомментировал объявление Рогозина персоной нон-грата

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение правительства об объявлении вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон-грата "большой политической глупостью".

"Объявить вице-премьер-министра России персона нон-грата - это акт большой политической глупости. И большая "медвежья услуга" для Молдавии и молдаван. Я не знаю, сами принимали решение молдавские правители или ими, как марионетками, управляли из-за океана. Факт - то, что они сегодня вовлекли Молдавию в беспрецедентный за последние четверть века дипломатический и геополитический скандал", - написал он на своей странице в фейсбуке, комментируя принятое в среду решение правительства Молдавии.

По его мнению, этим действием "правительство и правящая в Молдавии Демократическая партия делают все возможное для того, чтобы не допустить восстановления хороших отношений с Россией".

"Восстановление добрых отношений с Россией, за которые я выступал в качестве президента, стало для десятков тысяч фермеров и тружеников получить рабочие места и доходы от экспорта. Но парламентское большинство, правительство и Демпартия делают все, чтобы не допустить реализации этих экономических и социальных перспектив. Они не ездят по стране, не знают, какова ситуация фермеров, что будет с тысячами тонн фруктов и овощей, которые в Европе никому не нужны", - подчеркнул Додон.

Он отметил, что "теперь скомпрометированы и переговоры с Тирасполем".

Молдавия объявила в среду Рогозина персоной нон-грата на своей территории. Соответствующее постановление принято на заседании правительства Молдавии в среду.