В мире

Ученые предупредили о непригодности Южной Азии для жизни в 2100 году из-за изменения климата

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Температуры в некоторых районах Южной Азии к 2100 году достигнут непригодного для человеческой жизни уровня при текущих темпах изменения климата, показало исследование американских и китайских ученых, опубликованное в научном журнале Science Advances.

Ученые выяснили, что из-за вызванного деятельностью человека изменения климата три четверти густонаселенного юга Азии - Индии, Пакистана и Бангладеш, окажутся в опасных для жизни климатических условиях. При этом 4% населения региона придется жить в условиях жары и влажности, в которых человек не сможет находиться без специального оборудования.

Журнал Timeв свою очередь цитирует экспертов, по мнению которых опасно высокие температуры ударят по работе сельскохозяйственного сектора в регионе, что приведет к снижению экономических показателей. Кроме того, повышение температуры может нанести урон инфраструктуре.

"Мы создали целые инфраструктуры с учетом определенных температур. Если температуры повысятся, у нас не будет материальных возможностей необходимых для того, чтобы справиться с этим", - приводит Time слова профессора Сиракузского университета Мэтью Хубера.

Теги: Пакистан, Индия, Бангладеш
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Генетики впервые отредактировали вызывающие болезни мутации в человеческих эмбрионахГенетики впервые отредактировали вызывающие болезни мутации в человеческих эмбрионах
Ученые, кроме этого, смогли изменить ядерную ДНК, влияющую на фенотип человека - рост, внешность, цвет глаз и т.д.Подробнее
Согласовано создание четырех зон деэскалации в СирииСогласовано создание четырех зон деэскалации в Сирии
Военная полиция РФ развернет КПП и наблюдательные посты в зоне деэскалации близ ХомсаПодробнее
Трамп предложил отменить лотерею на получение вида на жительство Green CardТрамп предложил отменить лотерею на получение вида на жительство Green Card
Вместо нее предлагается создать систему выдачи рабочих виз, в которой будут оцениваться квалификации потенциального иммигрантаПодробнее
При взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянкиПри взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянки
Взрыв произошел накануне в селе Приморское Гудаутского районаПодробнее
СМИ узнали о попытках конгресса США нарушить договор по РСДСМИ узнали о попытках конгресса США нарушить договор по РСД
Конгресс предлагает военным приступить к производству ракет, запрещенных договором в 1987 годуПодробнее
Запрет для американцев на поездки в КНДР вступит в силу с 1 сентябряЗапрет для американцев на поездки в КНДР вступит в силу с 1 сентября
Запрет будет действовать в течение годаПодробнее
Бразильский парламент проголосовал против процесса в отношении президентаБразильский парламент проголосовал против процесса в отношении президента
Судебный процесс позволил бы временно отстранить Мишела Темера от властиПодробнее
В результате взрыва на складе боеприпасов в Абхазии пострадали 19 россиянВ результате взрыва на складе боеприпасов в Абхазии пострадали 19 россиян
По данным абхазских властей, на момент взрыва российские туристы находились на сероводородном источникеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Празднование Дня ВДВ8 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Фотохроника 1 августа6 фото
01 августа
Фотохроника 1 августа
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПри взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянкиВ РоссииМедведев расценил подписание Трампом нового санкционного закона как торговую войнуВ РоссииПять туристов пропали во время похода в ПриморьеМоскваСМИ сообщили о новом варианте расселения москвичей в рамках реновацииВ миреЗапрет для американцев на поездки в КНДР вступит в силу с 1 сентябряСпортШарапова снялась с турнира в Стэнфорде

Убыток Tesla по итогам II квартала оказался выше прогноза

Хасан Рухани вступил в должность президента на второй срок

Совет по правам человека встал на защиту журналиста "Новой газеты" Али Феруза

Рейтинг "Единой России" превысил 50%

Взрыв школы в Миннеаполисе

Взрыв школы в Миннеаполисе5 фото

Сечин рассказал о работе "Роснефти" в условиях новых санкций

По его словам, компания будет искать возможность работать так, чтобы минимизировать последствия санкций Подробнее

Сотрудников университета в Волгограде эвакуировали из-за повреждения газовой трубы

Пострадавший от взрыва при распилке мины житель Еревана скончался в больнице

Facebook опередил Twitter по упоминаемости в СМИ в июле

Генетики впервые отредактировали вызывающие болезни мутации в человеческих эмбрионах

Генетики впервые отредактировали вызывающие болезни мутации в человеческих эмбрионахУченые, кроме этого, смогли изменить ядерную ДНК, влияющую на фенотип человека - рост, внешность, цвет глаз и т.д. Подробнее

Ученые предупредили о непригодности Южной Азии для жизни в 2100 году из-за изменения климата

Рубль опустился к доллару и евро в четверг утром на дешевеющей нефти

Рынок акций РФ открылся ростом ММВБ и РТС на 0,2%

Навальному принесли повестку в полицию на 4 августа

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции