В Дубае загорелся небоскреб Torch Tower

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - 79-ти этажный жилой небоскреб Torch Tower, расположенный в районе Дубай Марина города Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах, охвачен огнем, сообщили местные СМИ.

"На 9-м этаже здания начался сильный пожар. Силы гражданской обороны и полиции в данный момент предпринимают попытки локализовать его", - сообщил местным СМИ представитель полиции Дубая.

В тушении пожара принимают участие расчеты четырех пожарных станций.

Высота здания составляет более 330 метров, оно входит в сотню высочайших небоскребов. Это уже не первый пожар в здании. В феврале 2015 года началось возгорание, из-за которого пришлось эвакуировать жителей.