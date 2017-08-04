В мире

На Torch Tower в Дубае потушили пожар

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Пожарным удалось потушить пожар в 79-этажном небоскребе в Дубае (ОАЭ), сообщили СМИ со ссылками на местные власти.

По их данным, с огнем удалось справиться к 04:00 по местному времени, пожарные не обнаруживают открытых очагов горения, но продолжают проливать пострадавшие от огня этажи здания.

Возгорание в одном из высочайших жилых небоскребов мира - Torch Tower - началось в ночь на пятницу на 9-м этаже здания, огонь стал быстро распространяться вверх. Силы гражданской обороны и полиции сумели своевременно эвакуировать жильцов, пострадавших нет.

Это второй пожар в здании, название которого переводится с английского как "Башня-факел", отмечают наблюдатели. Первый раз небоскреб горел в 2015 году.

Теги: ОАЭ, Дубай
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