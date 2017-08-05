Торговый центр загорелся в Астрахани

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют пожар на крыше торгового центра "Кировский" в Астрахани, сообщила в субботу агентству "Интерфакс-Юг" руководитель пресс-службы главка МЧС по региону Инна Антипова.

"Сообщение о сильном задымлении на крыше торгового центра на улице Победы поступило в 7:30 (по местному времени, 6:30 мск). Пострадавших нет, эвакуации не потребовалось - торговый центр еще не работал", - сказала Антипова.

По ее словам, площадь пожара на данный момент составляет 100 кв. метров. К тушению привлечены 10 единиц техники и 46 человек личного состава, которые работают по повышенному номеру вызова.