Власти Приморья потребуют компенсацию с виновника обрушения части моста

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Водитель лесовоза, после проезда которого рухнула часть моста в Анучинском районе Приморья, не учел вес машины.

"Большегруз серьезно превысил установленные ограничения по массе и нагрузке на оси", - сообщает в субботу пресс-служба администрации Приморья.

Грузовик взвесили на арестплощадке в Арсеньеве.

"Процедура показала, что полная масса тягача составила 38,42 тонны при допустимой по закону 25 тонн. Общая масса автопоезда составила 60,5 тонн, что на 16,5 тонн выше допустимой", - говорится в сообщении.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края будет обращаться в суд для компенсации ущерба, нанесенного мосту.

Как сообщалось, груженый лесовоз стал причиной повреждения железобетонного моста возле села Таёжка. Разрешение на проезд водитель не получал. В настоящее время движение транспорта на 96-м километре автодороги Осиновка - Рудная Пристань восстановлено, там соорудили временный объезд.