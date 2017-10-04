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Лавров обвинил коалицию во главе с США в провокациях против военных РФ в Сирии

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Глава МИД выразил озабоченность ударами по гражданским объектам

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Ведомая Соединенными Штатами международная коалиция "науськивает" террористов в этой стране, устраивая опасные провокации против российских военных, заявляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В Сирии к ведомым США силам масса вопросов. То якобы нечаянно ударят по сирийским ВС, после чего игиловцы идут в контратаку, то "науськают" других террористов на стратегически важные пункты, где была восстановлена законная власть официального Дамаска, то против наших военнослужащих устроят смертельно опасные провокации", - сказал Лавров в интервью межарабской газете "Аш Шарк Аль-Аусат".

Он напомнил также о многочисленных "случайных" попаданиях по гражданским объектам, которые приводили к гибели сотен мирных жителей.

"У нас вызывает озабоченность, и мы об этом говорим открыто, "тактика полумер", взятая на вооружение США и их союзниками", - сказал глава российской дипломатии.

"Если применять "двойные стандарты", делить террористов на "плохих" и "не очень плохих", загонять в коалицию по политическим мотивам, забыв про необходимость санкции СБ ООН на свою активность, то об эффективности антитеррора говорить сложно. "Исламское государство" (запрещена в РФ - ИФ) "посыпалось" именно под ударами российских ВКС и под натиском сирийской армии", - напомнил глава МИД России.

Сергей Лавров отметил, что международная коалиция - "незваный гость в Сирии", и что правительство этой страны "проявляет терпение до тех пор, пока действия коалиции направлены на борьбу с террористами" на территории САР.

Глава МИД РФ подчеркнул, что участие Москвы в борьбе с ИГ нацелено как на обеспечение глобальной и региональной стабильности, так и обеспечение национальной безопасности России.

"Одними силовыми методами искоренить терроризм на Ближнем Востоке и Севере Африки не удастся. В этом наше глубокое убеждение. Преимущество нашей политики в том, что она не направлена на извлечение корыстного интереса и не имеет "двойного дна", - сказал Лавров.

Он добавил, что Россия продолжит наращивать усилия по мирному, политико-дипломатическому урегулированию кризисов и конфликтов в регионе. "Приглашаем к совместной честной работе всех, кто к этому готов", - сказал Лавров.

Теги: Сирия, Россия, США, Сергей Лавров
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