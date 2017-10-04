Что случилось этой ночью: среда, 4 октября

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон анонсировал провозглашение независимости региона в ближайшие дни. Возможную негативную реакцию и вмешательство Испании Пучдемон назвал ошибкой, "которая может изменить всю ситуацию".

- Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил коалицию во главе с США в "смертельно опасных" для российских военных провокациях в Сирии. Он также выразил озабоченность якобы случайными ударами по гражданским объектам. Лавров отметил, что в целом Москва стремится "оздоровить" отношения РФ и США, однако сейчас двусторонние связи остаются заложником разборок в американском истеблишменте.

- Представитель госдепа США Хизер Нойерт заявила, что агенты ФБР не входили в Генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, и что взлома замков на этом объекте не было. Ранее МИД России обнародовал видео с взломом замка.

- Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, был ли связан стрелявший в людей в Лас-Вегасе Стивен Пэддок с ИГИЛ (террористическая группировка; запрещена в РФ). Ранее представители ИГИЛ назвали Пэддока "их солдатом". Было установлено, что Стивен Пэддок незадолго до трагедии перевел около $100 тыс. на Филиппины — стало известно, что позже оттуда в США вылетела его подруга. Также гостиничном номере стрелка из Лас-Вегаса обнаружили скорострельное оружие.