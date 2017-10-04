Трамп потребовал извинений от NBC News за "фейковые новости" о планируемой отставке Тиллерсона

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что американский телеканал NBC News должен принести публичные извинения за сообщения о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон якобы хотел покинуть свой пост, а вице-президент Майк Пенс отговорил его от этого шага.

"Сообщения NBC News были полностью опровергнуты госсекретарем Тиллерсоном и вице-президентом Пенсом. Это фейковые новости. Они должны принести извинения перед Америкой!" - написал Трамп в твиттере.

"NBC это "Фейковые Новости", более бесчестные, чем даже CNN. Они позорят хорошую журналистику. Неудивительно, что рейтинги их новостей падают!" - говорится в сообщении.

Ранее в среду Тиллерсон опроверг сообщения о якобы имевшихся у него планах подать в отставку.

"Вице-президент никогда не убеждал меня оставаться на посту госсекретаря, потому что я никогда не рассматривал возможность покинуть этот пост", - приводит слова госсекретаря американский телеканал CBS.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что Тиллерсон был близок к тому, чтобы уйти в отставку минувшим летом на фоне конфликтов с Белым домом и Трампом. Однако Пенс тогда "убедил его остаться на посту хотя бы до конца этого года".