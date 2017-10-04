В мире

Трамп заявил о полном доверии Тиллерсону

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в среду во время поездки в Лас-Вегас, что он всецело доверяет госсекретарю Рексу Тиллерсону.

"(У меня - ИФ) полное доверие к Рексу", - приводит слова президента американский телеканал CBS.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что Тиллерсон был близок к тому, чтобы уйти в отставку минувшим летом - на фоне конфликтов с Белым домом и лично Трампом. Однако вице-президент США Майкл Пенс тогда "убедил его остаться на посту хотя бы до конца этого года".

Ранее в среду Тиллерсон опроверг эту информацию, а Трамп потребовал от NBC News извинений.

Теги: Дональд Трамп, Рекс Тиллерсон, США
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Порошенко предложил продлить особый статус Донбасса на годПорошенко предложил продлить особый статус Донбасса на год
В президентском законопроекте о "реинтеграции Донбасса" действия РФ квалифицируются как "вооруженная агрессия"Подробнее
Нобелевскую премию по химии вручили за развитие криоэлектронной микроскопииНобелевскую премию по химии вручили за развитие криоэлектронной микроскопии
Премию получили Жак Дюбоше, Йоахим Франк и Ричард ХендерсонПодробнее
Суд в Греции согласился выдать США подозреваемого в отмывании $4 млрд россиянинаСуд в Греции согласился выдать США подозреваемого в отмывании $4 млрд россиянина
Выдачи Александра Винника, которого на родине обвиняют в мошенничестве, также добиваются российские властиПодробнее
Минобороны РФ заявило о тяжелом ранении лидера "Джабхат ан-Нусры"Минобороны РФ заявило о тяжелом ранении лидера "Джабхат ан-Нусры"
По данным источников, он лишился руки и находится в критическом состоянииПодробнее
Самолет ВВС США провел очередную разведку вблизи Северной КореиСамолет ВВС США провел очередную разведку вблизи Северной Кореи
Военные подозревают КНДР в подготовке очередного ракетного пускаПодробнее
Трамп отказался подтверждать связь стрелка из Лас-Вегаса с ИГТрамп отказался подтверждать связь стрелка из Лас-Вегаса с ИГ
Ранее террористическая организация взяла на себя ответственность за стрельбуПодробнее
В Госдепе США отвергли обвинения во взломе замков генконсульства РФ в Сан-ФранцискоВ Госдепе США отвергли обвинения во взломе замков генконсульства РФ в Сан-Франциско
Сотрудники ФБР не участвовали в мероприятиях на территории Генконсульства РФ в Сан-Франциско, утверждают в ВашингтонеПодробнее
Власти Ирака допустили ввод правительственных войск в провинцию КиркукВласти Ирака допустили ввод правительственных войск в провинцию Киркук
Провинция сейчас находится под контролем курдовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 октября6 фото
04 октября
Фотохроника 4 октября
Протесты в Каталонии7 фото
03 октября
Протесты в Каталонии
Лучшие фото недели10 фото
29 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин отправил в отставку губернатора Приморского края МиклушевскогоВ РоссииВоенным-контрактникам собрались ограничить публикации в интернетеВ РоссииПолиции Петербурга дано указания жестко пресекать несогласованные акции 7 октябряКультураКритиковавший "Матильду" глава совета при Минкультуры ушел со своего постаВ миреНобелевскую премию по химии вручили за развитие криоэлектронной микроскопииВ РоссииВ Кремле пообещали позаботиться о пленниках ИГ при наличии у них гражданства РФ

Лидер Каталонии упрекнул короля Испании из-за его позиции по референдуму

Киевская полиция передала СБУ задержанного корреспондента НТВ

Трамп заявил о полном доверии Тиллерсону

В ходе спецоперации в Дагестане убиты два боевика и ранен полицейский

В сенате США отказались считать стрельбу в Лас-Вегасе терактом

Путин отправил в отставку губернатора Приморского края Миклушевского

Путин отправил в отставку губернатора Приморского края МиклушевскогоИ.о. главы региона назначен Андрей Тарасенко Подробнее

Корреспондента НТВ задержали в Киеве за "совершение уголовного правонарушения"

В комитете Сената США не обнаружили влияния РФ на исход президентских выборов

По словам председателя комитета по разведке, целью России было "посеять хаос и вызвать раскол" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции