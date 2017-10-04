Трамп заявил о полном доверии Тиллерсону

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в среду во время поездки в Лас-Вегас, что он всецело доверяет госсекретарю Рексу Тиллерсону.

"(У меня - ИФ) полное доверие к Рексу", - приводит слова президента американский телеканал CBS.

Ранее телеканал NBC News сообщил , что Тиллерсон был близок к тому, чтобы уйти в отставку минувшим летом - на фоне конфликтов с Белым домом и лично Трампом. Однако вице-президент США Майкл Пенс тогда "убедил его остаться на посту хотя бы до конца этого года".

Ранее в среду Тиллерсон опроверг эту информацию, а Трамп потребовал от NBC News извинений.