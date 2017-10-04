Киевская полиция передала СБУ задержанного корреспондента НТВ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Задержанный местными правоохранителями накануне в Киеве корреспондент НТВ Вячеслав Немышев передан сотрудникам Службы безопасности Украины, которые проводят его опрос, сообщили в среду в ведомстве.

"Полиция передала задержанного СБУ, проводится его опрос, по результатам которого будет принято решение о дальнейших действиях", - сообщила агентству "Интерфакс" представитель пресс-службы СБУ Елена Гитлянская.

Ранее о задержании Немышева в Киеве сообщил сайт телеканала НТВ. "Корреспондент "Центрального телевидения" Вячеслав Немышев находится в одном из отделений полиции украинской столицы. В Киеве он выполнял редакционное задание", - утверждалось там в среду. В сообщении уточняется, что связи с Немышевым нет. "Известно, что его допрашивают сотрудники Службы безопасности Украины", - уточняется в сообщении сайта НТВ.

Правоохранители подтвердили информацию о задержании в Киеве гражданина РФ, корреспондента телепрограммы "Центральное телевидение" российского телеканала НТВ Вячеслава Немышева, как сказано, "за совершение уголовного правонарушения".