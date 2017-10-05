Депутаты Европарламента выступили в защиту Серебренникова

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Почти 60 депутатов Европарламента назвали политизированным дело российского режиссера Кирилла Серебренникова, находящегося под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств, передает в четверг агентство BNS.

"Мы все согласны с тем, что обвинения в адрес Кирилла Серебренникова и суд против него являются политически мотивированным действием, этим пытаются заставить молчать художника, чей взгляд и творчество открыто критиковали основную часть того, что сейчас происходит в России (. . .)", - говорится в обращении.

Европарламентарии призвали российские власти отпустить Серебренникова и отозвать предъявленные ему обвинения.

Инициировавший обращение членов Европарламента представитель Литвы Пятрас Ауштрявичюс выразил сожаление в связи с тем, что из-за ареста режиссер не может прибыть в Вильнюс, где в пятницу будет показан его спектакль "Близкий город", поставленный по пьесе Марюса Ивашкявичюса.

В четверг, накануне отправки обращения, подписавшие его политики организовали в здании Европарламента в Страсбурге публичную акцию поддержки российского режиссера - они держали в руках плакаты с надписью "Свободу Кириллу Серебренникову".

"Дело Серебренникова"

Художественный руководитель "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, экс-директор театра и бывший генпродюсер автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева, а также продюсер Екатерина Воронова обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных АНО из бюджета на культурный проект "Платформа" (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Малобродский и Масляева, находятся под арестом, Итин и К.Серебренников - под домашним арестом.

Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Н.Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

Согласно материалам дела, оперативное сопровождение дела осуществляет Управление по защите конституционного строя (УЗКС) 2-й Службы ФСБ.

В защиту фигурантов выступили сотни деятелей культуры по всему миру.