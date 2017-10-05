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В мире Референдум в Каталонии

Заседание парламента Каталонии после референдума о независимости пройдет 9 октября

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Жорди Санчес, лидер "Национальной ассамблеи Каталонии", которая выступает за независимость этого автономного сообщества от Испании, заявил в четверг, что парламент региона намерен в понедельник провести заседание, несмотря на ранее объявленный запрет Конституционного суда Испании, передает агентство Bloomberg.

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"(У нас - ИФ) будет некоторая схема, которая позволит собрать парламент Каталонии и провести заседание. Это будет пленарное заседание", - сказал Санчес журналистам в Барселоне.

Он уточнил, что депутатам, может быть, придется собраться в другом месте, чем предполагалось изначально, однако обсуждение последствий референдума в Каталонии все равно состоится.

Bloomberg напоминает, что Санчес тесно сотрудничает с главой исполнительной власти Каталонии Карлесом Пучдемоном и председателем парламента Каталонии Карме Форкаделлой. Кроме того, Санчес помогал организовать референдум 1 октября.

Ранее в четверг Конституционный суд Испании вынес постановление с требованием не проводить пленарное заседание парламента Каталонии, планировавшееся на 9 октября.

В СМИ также появлялась информация о том, что власти Каталонии могут объявить о начале процесса выхода региона из состава Испании на следующей неделе.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками с большим числом пострадавших. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим Основному закону страны.

По данным властей Каталонии, за независимость проголосовали свыше 90% участвовавших в референдуме

Протесты в Каталонии

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Теги: Испания, Каталония
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