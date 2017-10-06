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Медики заявили о 19 жертвах ДТП во Владимирской области

Четверо пострадавших находятся в реанимации

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - При столкновении автобуса с поездом во Владимирской области погибли 19 человек, сообщил директор департамента здравоохранения Владимирской области Александр Кирюхин.

"34 человека, оставшихся в живых, размещены в пунктах временного проживания в доме культуры в Покрове", - уточнил А.Кирюхин.

Кроме того, по его словам, пять человек было госпитализировано в Петушинскую РБЦ.

"Двое мужчин и двое детей находятся в реанимации, еще один мужчина проходит лечение в отделении травм", - сказал собеседник агентства.

ДТП во Владимирской области

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Теги: Россия, Владимирская область
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