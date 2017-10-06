В Минобороны РФ заявили о вылазках террористов ИГ в Сирии из города с военной базой США

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Группировка ИГ (запрещена в РФ) выдвигает для диверсий боевиков из сирийского населенного пункта Эт-Танф, где расположена американская база, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Эт-Танф превратился в стокилометровую "черную дыру" на сирийско-иорданской государственной границе. А вместо "Новой сирийской армии" как черти из табакерки оттуда совершают диверсионно-террористические вылазки против сирийских войск и мирного населения мобильные группы ИГ", - сказал Конашенков журналистам в пятницу.

Он напомнил, что "незаконное развертывание в апреле 2017 года данной военной базы США на сирийско-иорданской границе публично оправдывалось "необходимостью проведения операций против ИГ" и подготовкой "Новой сирийской армии".

"Однако за полгода существования этой базы не известно ни об одной операции американцев против ИГ", - добавил Конашенков.