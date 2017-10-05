Под контролем ИГИЛ осталось менее 10% территории Сирии

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в РФ) контролирует менее десятой части территории Сирии.

"С момента вступления 30.09.2015 в борьбу с ИГИЛ российских ВКС сегодня подконтрольная халифату территория сократилась до менее 10%", - заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он сказал, что после двух лет борьбы с ИГИЛ международной коалиции и США, к 30 сентября 2015 года, около 90% территории Сирии находились под прямым или косвенным контролем ИГИЛ.